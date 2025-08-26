Coronel: Adolescente fue asesinado con un disparo en la cabeza

Un adolescente de 15 años de edad fue asesinado con un disparo en la cabeza, en la vía pública, en la Población Gabriela Mistral de la comuna de Coronel, en la Región de Biobío.

La información preliminar indica que un sujeto que se movilizaba en moto se le acercó y le disparó a quemarropa, frente a testigos.

La víctima "falleció en el lugar producto de un impacto balístico en su zona occipital, con aparente salida de proyectil. Tenemos varias líneas investigativas que estamos desarrollando, se están realizando numerosas diligencias en el lugar, estamos realizando registros de cámaras, empadronando testigos", informó la fiscal Carolina Somorrostro.