Durante esta jornada concluyeron los intensos trabajos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el sector Catemito, en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango, donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que estuvo desaparecida por 22 días.

Dado que el cadáver fue hallado semienterrado y cubierto con piedras, existía la sospecha de que el lugar pudiera ser utilizado como una fosa común por organizaciones criminales; sin embargo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, confirmó que, tras las diligencias realizadas con maquinaria municipal, la presencia de más cuerpos en el sector ha sido "descartada favorablemente".

El jefe comunal explicó que la solicitud de apoyo logístico se hizo para remover la tierra y las piedras adosadas que inicialmente levantaron la alerta de una posible fosa común, basándose en la experiencia de otros sitios delictuales. El trabajo de topografía y revisión, conducido por el SML, permitió despejar las dudas.

Una vez finalizadas las labores, el municipio de San Bernardo informó que el sector quedará acordonado de manera permanente, para evitar que personas ajenas ingresen al área y prevenir que sea utilizado por cualquier organización criminal para cometer nuevos ilícitos.

Las evidencias recabadas en el lugar se sumarán a la formalización de los cinco detenidos en este caso, la cual está programada para mañana a las 10:30 horas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

LEER ARTICULO COMPLETO