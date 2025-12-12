Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.9°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Detenido por crimen de un padre y su hijo buscó en Google "cómo matar a una persona"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fiscal Michelangelo Bianchi reveló detalles sobre la planificación del asesinato de un padre y su hijo.

El historial de navegación del detenido fue clave para establecer su participación.

Detenido por crimen de un padre y su hijo buscó en Google
 ATON / Archivo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nuevos y reveladores antecedentes han surgido en torno al doble homicidio ocurrido en la comuna de Cabrero, región del Biobío, donde un hombre de 42 años y su hijo de 15 fueron asesinados.

La investigación ha derivado en la detención de dos sujetos, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado.

Lo que ha marcado un punto de inflexión en las pesquisas es la evidencia digital encontrada por la policía. Según información proporcionada por el Ministerio Público, el crimen no fue un acto impulsivo, sino que contó con una preparación que incluyó consultas específicas en internet.

El fiscal a cargo del caso, Michelangelo Bianchi, detalló cómo las diligencias tecnológicas permitieron vincular a uno de los acusados con la ejecución de las víctimas. Bianchi explicó que tras las primeras declaraciones, se revisaron los dispositivos móviles, encontrando un historial de búsqueda incriminatorio.

"A partir de esa declaración, la policía inicia una serie de diligencias de importancia, tales como la georeferenciación de los aparatos tecnológicos, la entrada y registro al domicilio, los buscadores que tuvo en su propio teléfono y van dando luces acerca de la participación directa de aquel en estos hechos, tanto en cuanto a las municiones encontradas en su domicilio, las búsquedas que tuvo en el Google en relación a cómo causar la muerte con una munición de bajo calibre, la forma de matar a una persona con un disparo en la cabeza, etcétera", relató.

Según indicó la propia Fiscalía, el caso respondería a una venganza por conflictos entre los involucrados.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la justicia mientras avanza la investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada