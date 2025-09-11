Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Detienen a presunto autor material del crimen de un empresario en Quinta Normal

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El asesinato ocurrió en marzo, cuando la víctima fue atacada a balazos en las afueras de su empresa.

Detienen a presunto autor material del crimen de un empresario en Quinta Normal
 ATON (referencial)

El asesinato es indagado por la Fiscalía y Carabineros.

Llévatelo:
El Ministerio Público informó la detención del presunto autor material del homicidio de un empresario de 72 años en Quinta Normal, ocurrido en marzo de este año.

El crimen ocurrió cuando la víctima se estaba subiendo a un vehículo, en las afueras de su empresa, cuando fue abordada por sujetos que le dispararon en múltiples ocasiones.

"Desde el 26 de marzo se está trabajando con el equipo ECOH junto al OS-9 (de Carabineros) y se ha logrado, el día de hoy, una detención respecto a uno de los partícipes en el hecho que conmocionó bastante, toda vez que se trató derechamente de un homicidio al estilo de sicariato", informó el fiscal Héctor Barros, jefe del equipo ECOH del Ministerio Público.

"Son hechos que a nosotros como Ministerio Público y también a las policías nos preocupan bastante por la violencia y por las consecuencias que estos delitos producen", agregó el persecutor.

