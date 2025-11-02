Detienen en Ancud a mujer acusada de matar a puñaladas a un adulto mayor en Santiago

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Ancud (Región de Los Lagos) detuvo a una mujer de 39 años que mantenía una orden judicial pendiente por el delito de homicidio, hecho ocurrido el 18 de octubre en la comuna de Conchalí (Región Metropolitana).

El arresto de la sospechosa, que mantenía antecedentes penales, se concretó la tarde del sábado durante labores preventivas de Carabineros en el centro de la ciudad.

"Los funcionarios procedieron a fiscalizar a una mujer que presentaba lesiones visibles, logrando posteriormente establecer su vinculación con el caso de connotación nacional", explicó el capitán Héctor Fuentes, de la Primera Comisaría de Ancud.

En #Ancud, Carabineros SIP 1a Comisaría detuvieron a mujer de 39 años con domicilio en #Santiago, requerida por el 2° Juzgado de Garantía de #Santiago por su eventual participación en muerte de hombre de 61 años ocurrida el 18 de octubre pasado en #Conchali #OrdenyPatria pic.twitter.com/prP8zz3BpO — Carabineros Región de Los Lagos (@CarabLosLagos) November 2, 2025

En detalle, el trabajo especializado del Departamento del OS-9 de Carabineros vinculó a la mujer, con domicilio en Santiago, con el asesinato de un hombre de 61 años, cuyo cadáver -que presentaba una herida cortopunzante- fue encontrado en calle El Olivo, en la mencionada comuna capitalina.

La detención de la imputada fue ordenada por el juez César Orellana, del Juzgado de Garantía de Santiago.

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público, y el fiscal de turno instruyó su traslado al Juzgado de Garantía de Ancud para realizar el correspondiente control de detención. Posteriormente, se dispondrá su traslado a Santiago para continuar con el proceso judicial en su contra.