Detienen en flagrancia a sujeto que asesinó a puñaladas a adulto mayor con antecedentes

La PDI detuvo en flagrancia, en la comuna de Limache (Región de Valparaíso), a un sujeto que asesinó a puñaladas a un adulto mayor que tenía antecedentes penales.

Los hechos ocurrieron en plena vía pública, específicamente en el callejón González, y su víctima es un hombre de 60 años que sufrió varias heridas en la zona torácica-abdominal.

Posterior a lo sucedido, la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso realizó las diligencias y dio con el paradero del sospechoso: un hombre de 43 que también tenía antecedentes.

"La muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico por arma cortante. Los detectives realizaron diversas diligencias investigativas, como la toma de relato de testigos, empadronamiento del sector y análisis de cámaras de seguridad", dijo el jefe de la Brigada de Homicidios, subprefecto Rodrigo Gallardo.

"Como resultado de este trabajo, con Fiscalía se logró individualizar al imputado, que fue detenido en flagrancia por detectives de la Brigada. Es un chileno de 43 años, con antecedentes policiales", detalló.

El individuo será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Limache esta jornada, para su posterior control de detención.