Doble homicidio en Iquique: Hermanos fueron acribillados frente a su casa

Dos hermanos, identificados como Dani Jordan González Olivares (32) y Joanny Gabriel González Olivares (34), fueron asesinados a balazos durante la noche, en la puerta de su vivienda ubicada en calle Lincoyán, en Iquique.

Hasta el lugar llegó personal especializado del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, junto a funcionarios del Lacrim y la Brigada de Homicidios de la PDI, para levantar evidencia y realizar diligencias que permitan establecer las circunstancias del hecho.