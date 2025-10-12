Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.8°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Dos detenidos de 18 y 19 años tras fatal golpiza a joven en Osorno

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Dos sujetos de 18 y 19 años fueron detenidos por la PDI por su presunta vinculación en la fatal golpiza propinada a un joven en Osorno (Región de Los Lagos).

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en el Parque Cuarto Centenario. Posteriormente, la víctima fue internada en el Hospital Base de Osorno en riesgo vital, hasta que perdió la vida. 

Desde la PDI precisaron que, con el fallecimiento del joven, "la tipificación del delito (de los dos aprehendidos) pasa de lesiones graves a homicidio".

Síguenos en Google News
Las + leídas