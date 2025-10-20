Emiten orden de detención para uno de los sospechosos del crimen de un escolar en Viña del Mar

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó un avance clave en la investigación por el homicidio del estudiante de 16 años del Liceo Guillermo Rivera, quien fue apuñalado la semana pasada frente al establecimiento en pleno centro de Viña del Mar.

Según se informó, ya existe una orden de captura vigente contra uno de los sospechosos del crimen.

La fiscal regional Claudia Perivancich indicó que las indagatorias apuntan a la participación de al menos dos personas en el hecho, y ratificó que se ha emitido una orden judicial para la detención de un sujeto mayor de edad.

La persecutora detalló que desde el "primer momento se comenzó a trabajar en las diligencias más urgentes, en coordinación e instruyendo lo necesario a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, y en ese sentido, ya tenemos una orden de detención dada por el Tribunal de Garantía de Viña del Mar".

La autoridad agregó que la investigación se maneja con reserva para garantizar su éxito, pero adelantó la existencia de más de un involucrado.

"Sabemos que son dos los involucrados y, por lo tanto, hay diligencias en curso que son muy relevantes. No puedo adelantarlo por la misma razón de la reserva con la que se está trabajando en la investigación, pero esperamos poder avanzar prontamente, llevar ante el tribunal la formalización por este hecho tan dramático", concluyó.

Este avance judicial se conoce días después de que el joven estudiante de segundo medio fuera sepultado durante el fin de semana. El adolescente fue asesinado en medio de una riña ocurrida en las afueras de su colegio, un caso que sigue con diligencias activas por parte de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de Valparaíso.