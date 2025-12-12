Encuentran un cadáver con disparo en la cabeza en la rivera del Río Mapocho

Un cuerpo con un disparo en la cabeza fue hallado la tarde de este viernes en la ribera del Río Mapocho, a la altura del límite entre comunas de Renca y Cerro Navia.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público informó que se trata del cadáver de un hombre y que instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los primeros peritajes.

La policía y la Fiscalía trabajan en el lugar, en un procedimiento que está en desarrollo.