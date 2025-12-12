Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Encuentran un cadáver con disparo en la cabeza en la rivera del Río Mapocho

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Galvez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fue hallado entre los límites de las comunas de Renca y Cerro Navia.

Encuentran un cadáver con disparo en la cabeza en la rivera del Río Mapocho
 Bryan Galvez - Cooperativa

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el lugar.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un cuerpo con un disparo en la cabeza fue hallado la tarde de este viernes en la ribera del Río Mapocho, a la altura del límite entre comunas de Renca y Cerro Navia.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público informó que se trata del cadáver de un hombre y que instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar los primeros peritajes.

La policía y la Fiscalía trabajan en el lugar, en un procedimiento que está en desarrollo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada