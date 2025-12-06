Síguenos:
País | Policial | Homicidios

Estación Central: Hombre murió apuñalado en plena Alameda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La PDI detuvo a un sospechoso, identificado por la acompañante de la víctima, quien estaba ensangrentado y portaba un cuchillo.

Estación Central: Hombre murió apuñalado en plena Alameda
 ATON (referencial)

La víctima fue atacada cerca de un paradero.

Un hombre murió apuñalado la mañana de este sábado en la intersección de Alameda con Avenida Padre Alberto Hurtado, en la comuna de Estación Central.

Según las primeras informaciones, este hecho se dio cerca de las 08.00 horas, cuando la víctima y su acompañante, tras bajar de una micro, fueron interceptados por un desconocido que -por motivos que se indagan- apuñaló al hombre en sus brazos.

El afectado -un presunto guardia de seguridad- fue trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial cercano, donde se confirmó su muerte debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el fatal desenlace, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) inició las diligencias correspondientes, logrando identificar un sospechoso, quien, al momento de ser detenido, estaba ensangrentado y portaba un cuchillo en una mochila.

Asimismo, se dio cuenta que la acompañante del fallecido reconoció al detenido como el autor del crimen.

