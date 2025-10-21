Fiscalía imputó homicidio con dolo: En prisión quedaron ladrones que chocaron bus escolar

En prisión preventiva quedaron los dos sujetos detenidos por su participación en un accidente de tránsito que dejó a un menor fallecido durante la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta.

Los delincuentes, que deberán cumplir con la medida cautelar por un plazo de 100 días, fueron imputados por los delitos de homicidio con dolo eventual y robo con violencia.

Más información en instantes