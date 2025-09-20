Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y chubascos
Santiago11.5°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre de 24 años fue asesinado a tiros en Colina

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El crimen ocurrió en el pasaje Colombia de la toma Naciones Unidas.

Hombre de 24 años fue asesinado a tiros en Colina
 Fiscalía ECOH (X)

El equipo ECOH de la Fiscalía indaga el homicidio.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 24 años fue asesinado a disparos en el pasaje Colombia de la toma Naciones Unidas, en la comuna de Colina.

La víctima corresponde a un sujeto de nacionalidad colombiana, con situación migratoria regular y sin antecedentes penales, quien falleció en el lugar al recibir múltiples impactos de bala, según indicó el Ministerio Público.

"Se encontró evidencia balística en el lugar que confirma esa hipótesis: se encontraron al menos nueve vainillas calibre 9 milímetros", detalló el fiscal Pablo Sabaj, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"Testigos presenciales del hecho aún no se han detectado, pero está la PDI trabajando justamente para ubicarlos. (La víctima) estaba a dos casas de su domicilio (al momento del ataque)", agregó.

El persecutor señaló que los testigos "solamente escucharon los disparos, pero al parecer no vieron la dinámica. Hay algunas cámaras, vamos a ver si es que nos muestran algunas imágenes. No sé si del hecho, pero posible de los autores".

De momento, no se registran personas detenidas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada