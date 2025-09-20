Hombre de 24 años fue asesinado a tiros en Colina

Un hombre de 24 años fue asesinado a disparos en el pasaje Colombia de la toma Naciones Unidas, en la comuna de Colina.

La víctima corresponde a un sujeto de nacionalidad colombiana, con situación migratoria regular y sin antecedentes penales, quien falleció en el lugar al recibir múltiples impactos de bala, según indicó el Ministerio Público.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta la toma Naciones Unidas, de Colina, por el homicidio con arma de fuego que afectó a un adulto extranjero, quien falleció en el pasaje Colombia. pic.twitter.com/ULBMdieN0U — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) September 20, 2025

"Se encontró evidencia balística en el lugar que confirma esa hipótesis: se encontraron al menos nueve vainillas calibre 9 milímetros", detalló el fiscal Pablo Sabaj, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

"Testigos presenciales del hecho aún no se han detectado, pero está la PDI trabajando justamente para ubicarlos. (La víctima) estaba a dos casas de su domicilio (al momento del ataque)", agregó.

El persecutor señaló que los testigos "solamente escucharon los disparos, pero al parecer no vieron la dinámica. Hay algunas cámaras, vamos a ver si es que nos muestran algunas imágenes. No sé si del hecho, pero posible de los autores".

De momento, no se registran personas detenidas.