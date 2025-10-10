Hombre de 52 años fue asesinado de una puñalada mientras cruzaba una pasarela

La PDI investiga el homicidio de un hombre de 52 años que fue apuñalado, la madrugada de este viernes, mientras transitaba por una pasarela en el sector de Laguna Maitencillo, en el límite con la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso.

"El contexto de este homicidio se da cuando la víctima -sin antecedentes penales- junto a un amigo transitaban por esta pasarela y fue abordada por un sujeto que, premunido de un arma cortante, le provocó una herida abdominal", informó el subprefecto Rodrigo Gallardo de la PDI, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

"Detectives se encuentran realizando diversas diligencias de investigación, previo empadronamiento de testigos y levantamiento de cámaras de seguridad, con la finalidad de individualizar al imputado y lograr prontamente su captura", agregó el detective.