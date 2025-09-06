Hombre está en riesgo vital tras ser baleado en San Bernardo

Un hombre se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en múltiples ocasiones este sábado en la comuna de San Bernardo, específicamente en la población Santa Marta.

Según la información policial, la víctima fue atacada mientras se encontraba en la vía pública y fue trasladada de urgencia al Hospital El Pino, donde actualmente recibe atención médica.

El fiscal Jorge Cáceres, del Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, detalló que el afectado es de nacionalidad chile y que junto a Carabineros y la PDI ya iniciaron las diligencias para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

"Se han empadronado algunos testigos y ahora se está buscando cámaras en el sector para efectos de poder dar con la dinámica del hecho y ubicar rápidamente a los autores del delito", puntualizó el persecutor.

No se han concretado detenciones realizadas al crimen por el momento.