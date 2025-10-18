Hombre fue asesinado a puñaladas en Isla de Maipo

Este sábado fue encontrado el cadáver de un hombre en la comuna de Isla de Maipo, quien presentaba múltiples heridas provocadas con un arma cortante.

"Un equipo multidisciplinario de la PDI tomó conocimiento, desde la Fiscalía Occidentem de la muerte de una persona en la vía pública", informó el comisario Rodrigo Acuña de la PDI.

"Los antecedentes preliminares indican que la víctima fue atacada por un sujeto desconocido que le infirió al menos cuatro heridas cortopunzantes en la zona torácica y craneal", detalló el detective de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

La policía civil indicó que realiza diferentes diligencias en el lugar, como entrevista a testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad y evidencia, para determinar la dinámica del homicidio y dar con el paradero del atacante.