Hombre fue asesinado a tiros en Puente Alto: "Eventual ajuste de cuentas"

Un hombre fue asesinado a tiros, este miércoles, en la intersección de la calle Hermanos Carrera y el pasaje El Naranjo, en el sector Casas Viejas de la comuna de Puente Alto.

El fiscal Ulises Berríos informó que, desde un vehículo, "sujetos hasta ahora desconocidos le dispararon a la persona, recibiendo ésta impactos balísticos en la cabeza y en la zona del tórax, falleciendo en el lugar".

El persecutor indicó que, en principio, se trabaja bajo la tesis de "un eventual ajuste de cuentas entre bandas rivales", pues la "forma de comisión del delito pareciera estar orientada en ese sentido".

No obstante, "estamos en una etapa muy preliminar de la investigación".

La indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.