Hombre fue asesinado a tiros en un paradero de Lo Prado

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros, junto al Ministerio Público, investigan el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo quedó tendido en un paradero del sistema RED, en la comuna de Lo Prado.

Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió cerca de las 3:00 horas de este miércoles, en la parada de Corona Sueca con Tupungato.

Allí, la víctima recibió al menos dos disparos en la cabeza, aunque de momento no existen más detalles sobre la dinámica de los hechos.

"Al efectuar un recorrido por el sector, se comprueba que había evidencia balística. Por tal motivo, se aísla el sitio del suceso, y se contacta a los equipos especializados respectivos", puntualizó el capitán José Cárdenas, de la 44° Comisaría de Lo Prado.

Fuera de micrófono, Carabineros planteó una primera hipótesis del crimen: el hombre conversó con un grupo de personas que bebía alcohol en la vía pública, y al separarse de ellos -al parecer para comprar cigarros con un acompañante-, fue baleado.

Si bien el homicidio tuvo lugar en un sector residencial, en el sitio del suceso no existen cámaras de seguridad que ayuden a identificar a los responsables.

El Servicio Médico Legal ya retiró el cuerpo de la vía pública, y el tránsito por calle Corona Sueca fue habilitado tras varias horas de suspensión producto de las pericias.