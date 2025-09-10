Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado al interior de su vehículo en feria libre de Peñalolén

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un homicidio se registró esta tarde en una feria libre de la comuna de Peñalolén, donde un hombre fue asesinado al interior de su vehículo tras una discusión.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió en Avenida Los Molineros, donde cerca del mediodía se produjo una discusión entre la víctima y una persona a pie, lo que motivó el uso del arma de fuego por esta última, disparándo entre cinco y ocho veces.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios para esclarecer el hecho y dar con el autor de los disparos. El lugar se encuentra acordonado.

