Hombre fue asesinado de un disparo durante violento asalto en Lampa

Un hombre de 34 años fue asesinado de un disparo durante un violento asalto a una vivienda ubicada en la esquina de calle Los Morros con Los Halcones, en la comuna de Lampa.

Fueron seis delincuentes los que ingresaron al domicilio y se dirigieron a las habitaciones de los moradores: una madre con sus dos hijos.

"(Los moradores) oponen resistencia al robo, lo que provoca que uno de los antisociales que estaban en el interior del lugar realice dos disparos. Uno de ellos hiere a una de las víctimas, la que le ocasiona la muerte, la cual fue constatada en el servicio de urgencia de la comuna de Lampa", confirmó el subprefecto René Quintanilla, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte de la PDI.

El afectado recibió el tiro a la altura de la pelvis, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

"Yo me topé con ellos, eran seis jóvenes, a algunos les alcancé a ver la cara. Me llevaron a mi dormitorio y me apuntaron en la cabeza. Y los otros cuatro fueron a la pieza de mis dos hijos: mi hijo Paolo que tiene TEA y mi Huguito", relató la madre de la víctima.

"Me estaban pidiendo joyas y dinero, cuando sentí el balazo. Ahí ellos me soltaron, fui a ver y le habían dado un balazo a mi Huguito", agregó.

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga el caso.