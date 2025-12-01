Hombre fue asesinado en la vía pública en Lo Espejo

Un sujeto fue asesinado durante la tarde de este lunes en la vía pública en la comuna de Lo Espejo, mientras que otro resultó herido tras ser víctimas de un ataque con arma de fuego.

El hecho ocurrió en la intersección de Américo Vespucio con Cardenal Silva Henríquez, hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta, quienes percutaron alrededor de 15 disparos.

Un hombre de 32 años recibió un disparo en la cabeza, siendo trasladado a la Clínica Dávila, donde falleció posteriormente, mientras que otro sujeto, de 46 años, resultó herido, estando fuera de riesgo vital.

El fiscal Eduardo Pontigo detalló que "en circunstancias de que habían dos individuos de nacionalidad chilena que se encontraban en la vía pública, afuera de unos domicilios en Lo Espejo, instantes en los que son abordados por dos sujetos, los cuales se está investigando su individualización y proceden a darles disparos, y a raíz de ello una de las víctimas recibe un disparo en la cabeza con pérdida de masa encefálica y el otro recibe un disparo a la altura del tórax".