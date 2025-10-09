Hombre murió acribillado en La Pintana: Hubo al menos 50 balazos

Un hombre murió acribillado la madrugada de este jueves, afuera de su casa de la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

El hecho ocurrió en la esquina de Batallón Chacabuco con pasaje Cabo Gabriel Silva, cuando un número indeterminado de sujetos disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, que fue alcanzada por al menos 20 tiros.

El comisario Rodrigo Gana, de la Brigada de Homicidios de la PDI, indicó que en el lugar "se encontró gran cantidad de evidencia balística: hasta el momento, más de 50 (elementos), entre vainillas y proyectiles, los cuales serán periciados por el Laboratorio".

Dicho esto, vecinos indicaron a los detectives que después del ataque, otro grupo llegó en un vehículo para recoger parte de los casquillos que quedaron en el sector, por lo que no se descarta que se registraran todavía más disparos.

Por otro lado, personal de la policía civil y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía indaga el hecho como un posible ajuste de cuentas.

Esto, pues la víctima salió de la cárcel en julio tras cumplir una condena por un delito de homicidio, y se presume que el ataque de hoy responde a ese crimen.