Hombre murió acribillado en Recoleta: Indagan vínculo con otros crímenes

Un hombre de unos 60 años murió al volante de un vehículo, tras recibir varios impactos de bala la noche de este miércoles, en la comuna de Recoleta.

Según los primeros antecedentes, el fallecido es un ciudadano peruano que fue atacado por al menos dos personas en Juárez Larga, quienes aparentemente lo esperaban en esa calle para dispararle.

El móvil del crimen es materia de investigación, aunque es probable que no fuera víctima de un robo, pues sus pertenencias estaban dentro del auto.

En ese sentido, la fiscal Denise Valenzuela, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), indicó que "se revisan las causas ya vigentes dentro de este mismo sector" con el fin de dar con los responsables.

"Tenemos al menos tres homicidios que se han producido en esta misma calle, en las cercanías, y también en otras continuas, así que se analiza la existencia de bandas en el lugar, que pudiesen ser la causa de este homicidio", explicó la persecutora.

Asimismo, y junto con la Brigada de Homicidios de la PDI, el ECOH levanta información de cámaras y toma declaraciones a testigos en el sitio del suceso.