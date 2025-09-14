Hombre murió tras ser baleado al interior de un vehículo en Lo Prado

Un homicidio se registró en la comuna de Lo Prado, donde Carabineros encontró a un hombre de 54 años baleado al interior de un vehículo.

De acuerdo a información policial, la víctima fue abordada por cuatro sujetos en la calle Los Copihues, donde se estacionó y fue herida a bala. Pese a los esfuerzos de personal SAMU, falleció como consecuencia de sus lesiones

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, precisó que "es abordado por alrededor de cuatro personas, donde se observa que este va deteniendo su marcha paulatinamente para posteriormente quedar estacionado en el lugar donde se encuentra a la persona lesionada al interior. En esa dinámica se observan cuatro personas que huyen del lugar".

Asimismo, detalló que "la evidencia balística que tenemos en el sitio del suceso es una vainilla hasta el minuto percutida".

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios para esclarecer el hecho.