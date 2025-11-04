Homicidio en after clandestino de Concepción: Alcalde urge fiscalización definitiva y diputada pide demolición

El debate sobre la fiscalización y clausura definitiva de locales nocturnos clandestinos en Concepción se intensificó tras el homicidio de un joven de 19 años el fin de semana en el after Museum, ubicado en Prat con Bulnes.

El alcalde Héctor Muñoz reconoció la persistencia del problema, señalando que "no puede ser que personas se sientan en total impunidad" al abrir sus locales, y anunció que buscará soluciones definitivas, coordinando acciones con las policías y la Delegación Presidencial.

Como parte de las soluciones planteadas para atajar este problema de raíz, que arrastra más de una década de funcionamiento ilegal en el sector, la diputada Marlene Pérez ha propuesto una medida radical: la demolición del Museum, que ha sido escenario de múltiples hechos violentos, incluido este último homicidio.