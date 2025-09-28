Internación provisoria para adolescente acusado de homicidio en Peñaflor

Un adolescente de 15 años, sindicado como presunto autor de los disparos que causaron la muerte a un hombre de 27 años en un block de departamentos en Peñaflor, quedó en internación provisoria tras ser formalizado por el homicidio con arma de fuego.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado, cuando, según información de Carabineros, a las 15:20 horas se recibió un llamado al servicio de Guardia alertando sobre "disparos injustificados" en la intersección de calle Francisco de Aguirre con Pasaje Gonzalo Pizarro.

Ante la gravedad del caso, los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) concurrieron al sitio del suceso y comenzaron las diligencias en conjunto con el OS9 de Carabineros. Según informó ECOH, el tribunal determinó un plazo de investigación de 90 días para esclarecer los hechos.