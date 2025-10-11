Internación provisoria para adolescente de 16 años por homicidio en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la internación provisoria del adolescente M.A.I.P, imputado por el Ministerio Público en calidad de autor del delito consumado de homicidio.

En la audiencia de formalización, el magistrado Hans Durán ordenó la medida cautelar por considerar que la libertad del menor, de 16 años, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.

El crimen

Según la Fiscalía, en horas de la madrugada del 31 de agosto, la víctima, un joven de 19 años, se encontraba en una fiesta clandestina en un inmueble conocido como "Casa Piedra", lugar donde se vio involucrado en una discusión con grupo de adolescentes entre ellos el imputado.

La discusión derivó en una riña que se trasladó a la vía pública. En dicho contexto, el imputado le propinó a la víctima, al menos, tres puñaladas en la zona toracoabdominal que le provocaron la muerte debido a una anemia aguda, de acuerdo con el ente persecutor.

Tras la agresión, M.A.I.P. se dio a la fuga del lugar.