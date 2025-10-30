Investigan homicidio de joven de 23 años: Pese a estar baleado, llegó en bicicleta al hospital

Un joven chileno de 23 años fue asesinado este jueves tras ser víctima de un ataque a disparos en la vía pública, en las inmediaciones del Hospital Padre Hurtado.

A pesar de la gravedad de sus heridas, la víctima logró llegar por sus propios medios al centro asistencial, donde finalmente falleció.

Equipos especializados de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) ya se encuentran realizando las primeras diligencias para determinar las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Según los primeros antecedentes, este hombre fue baleado en la vía pública en cercanías del Hospital Padre Hurtado, hasta donde llegó en bicicleta.

A pesar del esfuerzo del joven por buscar ayuda médica tras el ataque, su intento fue en vano.

En el sector trabajan conjuntamente el Ministerio Público y la policía civil para reunir las pruebas necesarias que permitan avanzar en la investigación.