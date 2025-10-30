Investigan homicidio de joven de 23 años: Pese a estar baleado, llegó en bicicleta al hospital
El equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI trabajan en el sitio del suceso para esclarecer el crimen, ocurrido en la vía pública.
Un joven chileno de 23 años fue asesinado este jueves tras ser víctima de un ataque a disparos en la vía pública, en las inmediaciones del Hospital Padre Hurtado.
A pesar de la gravedad de sus heridas, la víctima logró llegar por sus propios medios al centro asistencial, donde finalmente falleció.
Equipos especializados de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) ya se encuentran realizando las primeras diligencias para determinar las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.
Según los primeros antecedentes, este hombre fue baleado en la vía pública en cercanías del Hospital Padre Hurtado, hasta donde llegó en bicicleta.
A pesar del esfuerzo del joven por buscar ayuda médica tras el ataque, su intento fue en vano.
En el sector trabajan conjuntamente el Ministerio Público y la policía civil para reunir las pruebas necesarias que permitan avanzar en la investigación.