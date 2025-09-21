Investigan incidente que terminó con sujeto abatido por carabinero de civil en Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso determinó la ampliación de la detención de un funcionario de Carabineros investigado por un homicidio ocurrido en el sector de Rodelillo.

El hecho se produjo tras un altercado vial en la madrugada del sábado, y la audiencia de formalización quedó fijada para el próximo martes 23 de septiembre.

"Es necesario esclarecer las circunstancias de los hechos, su dinámica y modalidad. Lo que se encuentra pendiente es el trabajo técnico que se está efectuando del sitio del suceso por parte del Labocar, la autopsia del occiso y, finalmente, el trabajo investigativo que se encomendó a OS9 de Carabineros", detalló el fiscal de Valparaíso, Arturo Ramírez.

Mientras tanto, el funcionario policial involucrado permanece en prisión preventiva.

El incidente

Según los antecedentes preliminares, el incidente se desencadenó cuando el carabinero, que se encontraba de civil, fue amenazado con un arma de fuego por un grupo de individuos en Tierras Rojas.

En respuesta a la agresión, el funcionario utilizó su arma de servicio para repeler el ataque, lo que resultó en la muerte de uno de los agresores, identificado como Cristian Vilches, quien contaba con antecedentes policiales.

Tras el suceso, se detuvo a otro de los involucrados y se incautaron dos armas de fuego que se hallaron en el vehículo de los atacantes.

Reacciones del Gobierno

"Esperamos (que) se establezcan las responsabilidades, ya que no es posible que un civil ande portando armas de fuego en forma ilegal e, incluso, además, amenazando de muerte a otras personas", dijo el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme.

Por su parte, la seremi de Seguridad, Alejandra Romero, destacó "el rápido actuar de la Fiscalía, que ha permitido tener las primeras diligencias ya levantadas para poder esclarecer el contexto en donde se dio esta situación".

Adicionalmente, aclaró que, "frente a situaciones de amenaza, los funcionarios policiales están habilitados para hacer uso de sus armas, siempre con apego al marco legal vigente y con las posteriores diligencias investigativas que acompañan esto".