Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven de 20 años apuñalado murió tras ingresar al Hospital de Valdivia

Publicado:
| Periodista Radio: Soledad Lorca
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Fiscalía y Carabineros investigan el homicidio de un joven de 20 años, que murió en el Hospital Base de Valdivia tras ingresar con una herida cortopunzante. 

De acuerdo con el fiscal del equipo ECOH Pierre Neira, la lesión de la víctima era de tipo "penetrante cardíaca, aparentemente provocada por una arma blanca", por lo que el Ministerio Público instruyó a la SIP de Carabineros a investigar lo ocurrido y a Labocar a efectuar el reonocimiento externo policial del cadáver.

Además, un joven de 20 años fue detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el hecho. 

