Joven murió tras ser apuñalado y golpeado por sujetos en Limache

Un joven de 22 años murió tras ser atacado con un arma blanca y brutalmente golpeado por un grupo de al menos cuatro sujetos en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron a las 21:30 horas del viernes en el Parque Brasil, donde la víctima se enfrascó en una discusión con sus presuntos agresores.

De hecho, en redes sociales se difundió un registro de lo ocurrido, donde se observa al afectado caer al suelo mientras es atacado con un cinturón, un objeto contundente y armas blancas, pese a que algunos presentes pedían detener el ataque.

El joven fue trasladado posteriormente a un recinto asistencial, donde finalmente falleció.

"El examen del médico criminalista (arrojó que el cuerpo) presentaba diversas heridas cortantes y cortopenetrantes, siendo su posible causa de muerte un choque hemorrágico por estas lesiones", dijo el prefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la PDI.

"Los detectives en el sitio del suceso y en el principio de ejecución se abocaron a levantar diversas evidencias biológicas, tomar el relato de testigos y también el análisis de cámaras de seguridad, con la finalidad de establecer la dinámica y el móvil del hecho y enviar estos antecedentes al Ministerio Público", agregó.

Otro homicidio: Joven apuñalado en el Barrio O'Higgins de Valparaíso

En otro caso separado, un segundo homicidio con arma cortante se registró en el Barrio O'Higgins de la ciudad puerto.

La víctima fatal era un joven de 25 años sin antecedentes que tenía una herida cortopunzante, según corroboró la PDI.

La investigación preliminar apunta a que el afectado caminaba por la Avenida Washington, donde fue seguido por un sujeto que lo abordó y agredió.