La Pintana: Dos hombres y una mujer fueron baleados frente a un almacén

Dos hombres y una mujer fueron baleados este lunes, frente a un almacén, en la intersección de las calles El Olivo y El Lingue, en la Población El Castillo de la comuna de La Pintana.

El OS9 de Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía se encuentran investigando este hecho, caratulado como un triple homicidio frustrado.

Según información preliminar, a las 18:40 horas ingresó al Hospital Padre Hurtado un hombre adulto con un impacto de bala, y cinco minutos más tarde ingresó una segunda víctima con dos impactos balísticos en el cuerpo.