Ministro Cordero prevé que los homicidios sigan bajando este 2025

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló en Cooperativa que, en base a la caída arrojada por el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados del primer semestre, los asesinatos continuarán a la baja por el resto del 2025.

Consultado en Lo que Queda del Día sobre el escepticismo que generan estas cifras, el secretario de Estado reflexionó: "Chile tiene un desacople muy significativo respecto de la percepción de la inseguridad y el temor, y de la victimización, pero lo tenemos hace décadas (...), y ojo, soy de aquellos que considera que se debe tomar en serio, entre otras razones, porque tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas".

Dicho esto, relevó que "los aumentos de los delitos de homicidio en el país comenzaron en 2016, y sacando la pandemia de por medio, ese índice tuvo su peak en 2022, que fue cuando se consensuó esta metodología (de entregar consolidados periódicos), y además, cuando se iniciaron los mecanismos de intervención, y comenzó la agenda de seguridad acordada por el Gobierno y la oposición, el fortalecimiento de las instituciones y el aumento del presupuesto" para combatir delitos de mayor connotación.

Para la autoridad, tales esfuerzos han permitido, "en las cifras globales anuales, ir reduciendo la tasa de homicidios, que en su zona más alta llegó a 6,7%, y en 2024 la bajamos a 6%, y lo que va proyectándose de este año es que esa baja va a continuar".

"En el informe del primer semestre, esa baja de la tasa es de 13,8% menos de homicidios que en el primer semestre del 2024, y esto es importante porque las cifras que se entregan hoy son incluso inferiores a las del primer semestre de 2020", destacó.

Efecto coordinación

Al mirar en detalle el reporte presentado este viernes, el ministro apuntó que "una de las reducciones más significativas es la vinculada con niños, niñas y adolescentes, cuya baja es del 40%, y es muy relevante, porque los aumentos de años anteriores habían provocado no solo conmoción pública y preocupación, sino que además, generaron coordinaciones de política pública intersectorial, que ha ido focalizando elementos de riesgo", algo que atribuye justamente a la unificación de cifras.

También van a la baja los homicidios vinculados con el crimen organizado, que tras alcanzar un 48% en 2018 y un 39% en 2023, se situaron en 32% durante el primer semestre, y a juicio de Cordero, "una de las razones que explicaría eso es la focalización que ha estado teniendo el Ministerio Público en ese sentido".

"Son tipos de homicidios en que se debe trabajar intensamente en la persecución penal, y donde la prevención tiene un rol complementario a esas acciones. Por eso, el ECOH (Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios) es tan significativo en su intervención, pero sobre todo, en el esclarecimiento rápido del delito", puntualizó.