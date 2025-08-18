Ola de homicidios en Concepción: Diputado UDI pide estado de excepción

El diputado UDI Sergio Bobadilla llamó al Gobierno a implementar un estado de excepción en la Provincia de Concepción, ante los 24 homicidios con arma de fuego registrados en esa zona del Biobío en los últimos dos meses.

El último crimen se reportó este domingo en San Pedro de la Paz, cuando el conductor de un vehículo disparó contra una mujer que no lo dejó adelantar, hiriéndola fatalmente en la cabeza.

Para el diputado por esa región, "no necesitamos más diagnósticos, sino que mano firme. Exijo que el Gobierno decrete estado de excepción constitucional para la Provincia de Concepción. Necesitamos a los militares en la calle, junto a nuestras policías, para terminar con los asesinatos".

En paralelo, la seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, ha sido ampliamente criticada porque, tras el crimen de ayer, propuso impulsar -en conjunto con la Oficina de Asuntos Religiosos- campañas para que personas entreguen voluntariamente sus armas en las iglesias.

"Es indignante escuchar la estrategia del Gobierno para requisar las armas", manifestó la diputada Marlene Pérez (ind-UDI), quien califica esta idea como "una burla, una demostración absoluta de la desconexión de este Gobierno".

"Las armas no están en las casas comunes, sino que en manos de bandas criminales, del crimen organizado que hoy opera con total impunidad", fustigó la parlamentaria.