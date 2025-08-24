Otros dos delincuentes fueron detenidos por crimen de Michael Peñaloza

Carabineros confirmó la tarde de este domingo de la detención de otros dos sujetos vinculados al asesinato de Michael Peñaloza, hombre de 44 años que fue atropellado durante un robo a su casa en Curacaví.

Según la información entregada, ambos sujetos se entregaron voluntariamente en las últimas horas, alcanzando en cinco los detenidos en este violento crimen ocurrido el pasado martes.

La policía uniformada precisó que los individuos llegaron hasta la 63° Comisaría de Carabineros en Curacaví, quedando a la espera de ser formalizados en el Juzgado de Garantía de la comuna.

Este domingo fue una jornada clave en la investigación de este caso, ya que durante horas de la mañana se informó la detención de otros tres presuntos involucrados en el homicidio.

Uno de esos detenidos también confesó su responsabilidad y se presentó ante las autoridades.

Con estas detenciones, el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades directas en la muerte del empresario de 44 años.

Cronología del fatal asalto

El hecho ocurrió el martes, cuando tres delincuentes ingresaron al inmueble -después de haber robado especies de allí cinco días antes- para llevarse la camioneta de la víctima, ya que tenían en su poder las llaves del vehículo.

Al constatar que iba a ser víctima de un nuevo robo, Peñaloza llamó a Carabineros. Los uniformados constataron la denuncia y se fueron; momento en el que los antisociales -que esperaban la retirada del personal policial- entraron al domicilio y sustrajeron el vehículo, arrollando y matando al empresario en el acto.