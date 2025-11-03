PDI detuvo en Vallenar a presunto autor de homicidio en Arica: Huía en un bus

La Policía de Investigaciones (PDI) logró la detención del presunto autor del homicidio de un hombre de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en un cerro cercano a la Avenida Capitán Ávalos, en la ciudad de Arica.

El operativo culminó durante la noche de este lunes en Vallenar, Región de Atacama, donde el sospechoso fue capturado mientras viajaba en un bus con destino a la zona central del país, en un aparente intento de fuga.

La víctima, de nacionalidad venezolana, fue encontrada por transeúntes tras haber sido fatalmente arrollada. Las primeras diligencias, a cargo de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, fueron clave para identificar al presunto responsable.

Esto debido al hallazgo de imágenes en las cámaras de seguridad y restos del vehículo que embistió a la víctima. Precisamente eso permitió encontrar el automóvil en el cerro Chuño.

Paralelamente, la PDI identificó al chofer que protagonizó el atropello, quien mantendría un vínculo con la víctima.

Una vez identificado, las autoridades determinaron que el individuo había emprendido la huida horas después del crimen. La coordinación policial permitió seguir su rastro hasta interceptar el transporte en el que viajaba.

El detenido pasará a control de detención durante la jornada de este martes en la misma ciudad de Vallenar. Se espera que en dicha audiencia el Ministerio Público presente los primeros antecedentes de la investigación para formalizar al imputado por su presunta responsabilidad en el homicidio ocurrido en la Región de Arica y Parinacota.