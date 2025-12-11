Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Persecución permitió detener a prófugo por homicidio en Lo Espejo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Carabineros siguió un vehículo que fue detectado realizando maniobras temerarias, y que incluso estuvo cerca de dañar una patrulla.

El personal logró detener a dos de sus cuatro ocupantes, entre ellos, el sujeto que tenía una orden vigente desde febrero pasado.

Los demás sospechosos abandonaron el auto en el que circulaban y dos armas de fuego, todos con encargo por robo.

La persecución de un vehículo que fue detectado por Carabineros realizando maniobras temerarias permitió la detención de dos personas, entre ellas, un sujeto que estaba prófugo por un caso de homicidio.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en la comuna de Lo Espejo, cuando personal avistó el auto mientras circulaba a alta velocidad por Avenida Pedro Aguirre Cerda, e incluso estuvo cerca de dañar a la patrulla que intentó fiscalizarlo.

Esto dio inicio a un seguimiento que terminó varios metros más adelante, en calle Eyzaguirre, donde los cuatro ocupantes descendieron del vehículo y huyeron a pie, y aprovecharon de desprenderse de varios artículos que portaban.

Por ejemplo, lanzaron dos armas de fuego hacia unas empresas del sector, ambas con encargo por robo, al igual que el vehículo que abandonaron más atrás.

Finalmente, Carabineros alcanzó a dos de los cuatro implicados, y al revisar sus antecedentes, dio cuenta de que "uno de los individuos que fueron detenidos mantiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, de fecha febrero del presente año", precisó el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

El prófugo será puesto a disposición de la Justicia por ese caso, y también por el procedimiento de las últimas horas.

