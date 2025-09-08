Síguenos:
Policías realizan peritajes tras homicidio de un hombre en La Pintana

Publicado:
Carabineros y la PDI realizan peritajes en el sector de San Ramón, en la comuna de La Pintana, donde un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza durante la madrugada de este lunes.

