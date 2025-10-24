Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Recoleta: Joven fue asesinado de al menos nueve disparos frente a restaurante chino

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Fiscalía presume que el caso se enmarca en el crimen organizado.

 @ECOH_FiscaliaRM
Un joven fue asesinado este viernes por la madrugada en la vía pública, frente a un restaurante de comida china ubicado en la esquina de las avenidas Cardenal José María Caro y Dorsal, en la comuna capitalina de Recoleta.

"Una persona fue encontrada muerta por herida de bala. Se trataría de un hombre de 25 años, chileno", detalló el fiscal Manuel Zará.

Preliminarmente, la víctima fue abordada por un individuo que le efectuó al menos nueve disparos, provocándole la muerte de manera instantánea.

"Las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado, pero evidentemente eso va a ser parte también de la investigación", dijo el persecutor.

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) y el Equipo contra el Crimen Organizado (ECOH) del Ministerio Público.

