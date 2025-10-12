Santiago Centro: Hombre intentó escapar de atacante, pero murió baleado

Un hombre, aún no identificado, fue asesinado a disparos en la vía pública mientras escapaba de otro sujeto en el centro de Santiago.

El hecho ocurrió en calle Nueva de Valdés, donde las cámaras de seguridad captaron el enfrentamiento. El atacante disparó varias veces contra la víctima, que recibió dos tiros: uno en la pierna y otro en la nuca.

El hombre fue trasladado hacia un ruco. Sin embargo, este no sería su lugar de residencia.