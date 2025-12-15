Tiroteo en feria navideña dejó un fallecido en Puente Alto

Un fallecido dejó un tiroteo registrado durante la noche de este domingo en una feria navideña no autorizada en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en la calle El Inquilino, donde la víctima y su pareja tuvieron un altercado con un grupo de sujetos, quienes sacaron armas de fuego y provocaron un intercambio de disparos.

El comisario Ángel Jaque dijo que "de acuerdo a las primeras indagaciones, el homicidio habría ocurrido en el contexto de una feria navideña informal y habría ocurrido un intercambio de disparos, pero eso está aún en una etapa muy preliminar y estamos tratando de establecer fehacientemente el contexto y lo que dicen los testigos".

"No hay más personas lesionadas en esta etapa de la investigación, solamente tenemos el fallecido", añadió.