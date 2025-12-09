Hualpén: Emanación de gas provocó evacuación de refinería de Enap

La refinería de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) en el Biobío, ubicada en la comuna de Hualpén, debió ser evacuada completamente este martes debido a una emanación de gas.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 de la mañana y provocó que las sirenas de la planta sonaran con fuerza, alertando a los trabajadores y la comunidad aledaña.

El origen de la emergencia se registró en la planta de Cracking de la refinería, donde ocurrió una fuga de gas, identificada preliminarmente como ácido sulfhídrico.

Falla en la unidad de cracking de Enap Refinería Biobío en Hualpén obliga la evacuación del personal. Según explica la empresa, de momento no habría afectación a personas. En desarrollo @Cooperativa pic.twitter.com/dn9ZLezFN5 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 9, 2025

Enap informó que la evacuación se realizó de manera preventiva debido a la naturaleza del material involucrado, que representa un peligro para la salud, y para que el personal técnico pudiera solucionar la fuga de manera segura.

A través de un comunicado, la empresa también indicó que no se han reportado personas afectadas ni lesionadas.

"Se activó el plan general de emergencia"

Iván Montes, director del Sindicato N° 1 de la compañía, relató cómo se vivió lo ocurrido: "Tuvimos una emergencia a temprana hora de una emanación de olores y se activó el plan general de emergencia, que considera la evacuación del personal, debido a que no se pudo determinar prontamente el foco de la emanación"

En consecuencia, "se procedió, según el protocolo de seguridad, a evacuar al personal que a esa hora iba llegando a la refinería, y a algún personal que había ingresado (ya). Se activó el protocolo de la forma correcta y se manejó también la emergencia de la forma correcta. Una vez que se tuvo conocimiento del lugar de la emanación, se procedió a contenerla", explicó el dirigente.

Alcalde: "Es una empresa irresponsable, que miente"

Pese a esta evaluación positiva, el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera (PPD), se quejó de que la información no fue entregada de manera clara: "Nos enteramos extraoficialmente que había sido la rotura de una cañería de un lugar importante y peligroso para el funcionamiento de la refinería".

"Lo que hemos dicho siempre es que nos avisen con la verdad, porque muchas veces están en juego complicaciones tremendas que podemos tener con una empresa que, además de ser altamente contaminante, la peligrosidad de sus procesos afecta directamente a la población nuestra", argumentó.

"Si hubiese sido una fuga tan pequeña, no hubiese sido necesario evacuar. Hoy día volvemos a decir: la empresa (Enap) es una empresa irresponsable y un mal vecino, que además miente, que es lo más terrible", cerró el jefe comunal.