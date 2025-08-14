Una alerta de la Unidad de Análisis de Riesgo de Aduanas permitió, junto a la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI, la incautación de un contenedor rotulado como "menaje de casa", pero que contenía varios bultos con 81 celulares, 12 notebooks y 8 tablets; todos usados y que tenían como destino Haití.

El registro policial determinó que varios de los teléfonos correspondían a casos de encargo por robo o hurto, por lo que además de contrabando, la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación por receptación.

