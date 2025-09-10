18 compañías de Bomberos combatieron incendio en bodega en Recoleta

18 compañías de Bomberos trabajaron para controlar un incendio registrado durante la tarde de este martes en una bodega de la comuna de Recoleta.

El siniestro, que se registró en calle Río de Janeiro, dejó a cuatro voluntarios lesionados.

El comandante Giorgio Tromben explicó que "esta emergencia nos ha costado, hemos tenido que realizar labores de abastecimiento de agua, el cual se ha logrado hacer de buena forma, teniendo ya el agua constante para poder apagar esta emergencia".