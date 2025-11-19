Adulto mayor falleció en incendio que afectó a local en cerro Playa Ancha

Un adulto mayor murió tras un incendio que afectó a un local comercial en el cerro Playa Ancha, ubicado en Valparaíso.

El siniestro, originado en la esquina de las calles Gran Bretaña con Patricio Lynch, ocurrió cerca de la medianoche y consumió al recinto afectado.

Hasta el lugar llegaron cinco carros de Bomberos que controlaron el peligro de propagación de las llamas existente en un inicio. Los voluntarios también rescataron a la víctima, que no respondió a las maniobras de reanimación.