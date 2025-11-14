Al menos 10 viviendas afectadas por incendio en campamento de Cerrillos

Un incendio ha consumido alrededor de 10 viviendas del campamento Esperanza, ubicado en la comuna de Cerrillos, emergencia por la cual se ha declarado una primera alarma la mañana de este viernes.

Las casas afectadas por el siniestro eran de material ligero pero bastante amplias: de hecho, había construcciones de hasta tres pisos, de las que ahora quedan solo sus estructuras de fierro.

El combate del fuego se ha visto complicado por estar circunscrito a la parte trasera de la toma que da a la Ruta 78, donde no existe un acceso para vehículos, por lo que los carros de Bomberos no pueden entrar.

Inicialmente, se barajó la opción de ingresar por la Autopista del Sol y lanzar agua hacia arriba, pero la presencia de personal de emergencia en ese costado, así como la ubicación de las viviendas en una pendiente pronunciada, hicieron descartar esa alternativa.

Ahora (06:50) restricción de pistas en perímetro campamento Esperanza (Lo Errazuriz - América Indígena - Los Dominicos) debido a procedimiento de Bomberos por incendio.

Así las cosas, Bomberos dejó sus carros estacionados al otro lado, en el ingreso por Avenida Lo Errázuriz, de modo que los voluntarios deben trasladar las mangueras a pie hacia la zona afectada por las llamas.

De todas maneras, han logrado aplacar la situación levemente, pero todavía existe el riesgo de propagación, ya que las casas están muy pegadas entre sí.

A la espera de Bomberos, los pobladores de la toma -entre ellos, muchos migrantes colombianos y haitianos- intentaron controlar las llamas lanzando agua con baldes.