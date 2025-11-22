Síguenos:
Columna de humo por incendio en San Miguel se ve desde gran parte de Santiago

Un incendio de gran magnitud afecta esta mañana a una empresa de neumáticos en la comuna de San Miguel, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El siniestro comenzó cerca de las 7:00 horas en la intersección de José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida.

Al menos ocho compañías de Bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas, mientras vecinos y autoridades siguen de cerca la emergencia.

