Detienen a mujer acusada de intentar quemar un colegio en Concepción

Carabineros detuvo este domingo a una mujer de 41 años acusada de intentar quemar un colegio, los basureros de un condominio y también un vehículo en la ciudad de Concepción, Región del Biobío.

Las acciones ocurrieron durante la madrugada y mañana de esta jornada, cuando la sospechosa prendió fuego a las ruedas de un automóvil estacionado y quemó los basureros de los condominios ubicados en el sector Remodelación, consignó T13.

La mujer concurrió posteriormente hasta el colegio Juan Gregorio Las Heras, ubicado en calle Orompello, donde ingresó por la ventana e inició un incendio en una de las salas de clase.

Bomberos se trasladó hasta el lugar y logró contener las llamas, mientras que la policía uniformada procedió a la detención de la presunta responsable, quien mantenía antecedentes por el delito de hurto.

"Estos dos intentos de incendios, más otro que fue alrededor de la municipalidad, y otro que fue a un vehículo cerca del mercado central, nos preocupan. La persona está detenida, se presume que puede ser la autora de todos estos focos de incendio y la idea es que se haga toda la investigación correspondiente", informó Hécctor Muñoz, alcalde de Concepción.

La imputada pasará a control de detención el lunes 1 de septiembre.

Posible suspensión de clases

Gonzalo Araneda, director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Andalién Sur, detalló que la sospechosa se trataría "de una mujer que habría provocado algunos principios de incendio y, en este caso particular, habría ingresado al establecimiento educacional, arrojando algún elemento incendiario al interior de la sala de prekinder, lo que está en investigación por parte del Cuerpo de Bomberos de de Concepción".

"Este establecimiento tiene seguros comprometidos, los cuales se están activando, y está en evaluación también la continuidad de las clases para mañana, lunes y los próximos días, para los estudiantes de la pre básica del colegio, no al colegio en su conjunto", indicó.

Finalmente, Araneda puntualizó: "Yo diría que secando las salas en los próximos días estaríamos en condiciones de poder restablecer el servicio educativo en estos cursos en particular".