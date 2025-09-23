Incendian retroexcavadora de Forestal Arauco en fundo de Ercilla

Un nuevo ataque incendiario se registró en las últimas horas en la Región de La Araucanía, específicamente al interior del Fundo Pidima, en la comuna de Ercilla, donde fue quemada una retroexcavadora que prestaba servicios a la empresa forestal Arauco.

El coronel Raúl Quintanilla relató que "Carabineros de Chile se constituyó en el fundo Pidima de la Forestal Arauco, constatando que en dicho lugar se encontraba una máquina siniestrada a raíz de la participación de terceros".

"Por lo anterior se tomó contacto con el fiscal de turno, quien instruyó las pruebas científicas por parte de Labocar, así como la intervención del departamento OS-9 de Carabineros", concluyó el coronel.

En el lugar también se encontró un lienzo solicitando la libertad de los autodenominados "presos políticos mapuche".

A pesar del amplio despliegue policial, no fue posible dar con los responsables del ataque incendiario, que no dejó personas lesionadas.