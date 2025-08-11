Incendio afecta a un hotel en Taltal

Voluntarios de todas las compañías de Bomberos de Taltal trabajan a esta hora en un incendio de grandes proporciones que afecta al Hotel Gali, ubicado a unos dos kilómetros de la Plaza de Armas de la comuna.

Los bomberos trabajan en dos frentes: uno por la calle San Martín, donde se emplaza este recinto, y otro por la calle Atacama, en la parte posterior, intentando evitar la propagación del fuego hacia otros inmuebles.